На Украине арестовали судно из-за захода в крымские порты

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. На Украине суд арестовал судно из Херсона, которое заходило в порты Крыма, заявили в прокуратуре страны.

Судно "Нефтерудовоз 45" ходит под украинским флагом.

Правоохранители обыскали корабль, изъяв судебную документацию и навигационное оборудование. Также они допросили всех членов команды.

"Это уже четвертое судно, на которое наложен арест. Однако, в отличие от других морских судов, которые незаконно заходят в закрытые порты Крыма, по материалам следствия, судно "Нефтерудовоз 45" имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт "Кавказ", — добавили в прокуратуре.

В ведомстве пообещали изучить документацию, чтобы подтвердить подозрения и "защитить экономические интересы" Украины.

Украинские власти регулярно задерживают суда за заходы в Крым без разрешения Киева. Так, в августе прошлого года пограничники остановили судно под панамским флагом, а в марте суд конфисковал судно Sky moon, задержанное на украинском участке Дуная.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Народный фронт" Андрей Тетерук призывал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и ареста их капитанов.