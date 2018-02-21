МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Подписанием закона о реинтеграции Донбасса президент Украины Петр Порошенко демонстрирует, что Киев намерен на законодательном уровне отказаться от минских соглашений, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Подписание президентом Украины закона о Донбассе означает попытку Украины отказаться от духа и буквы минских соглашений уже на законодательном уровне. Последовательное нежелание Украины исполнять минские соглашения теперь легализовано в виде норм закона", — заявил Клишас РИА Новости.

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