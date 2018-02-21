Презентации Пентагона в Power Point подняли на смех

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американский портал Motherboard высмеял архивные PowerPoint-презентации Пентагона, назвав их "худшими в мире".

Как пишет автор материала, в ведомстве имеется обширный бюрократический аппарат, заполненный менеджерами среднего звена, в обязанности которых входит создание подобных файлов.

"Никто так ужасно не работает с PowerPoint, как американские военные", — сделал вывод журналист, ознакомившись со слайдами.

Он отмечает, что в презентациях заметны проблемы с форматированием текста и картинок, фотографии накладываются друг на друга, а попытки использования графических редакторов выглядят нелепо.

Содержание презентаций показалось автору не менее интересным. На одном из слайдов подробно описаны просторечные названия наркотиков, а на другом сотрудникам Пентагона показывают, как поступать с птицами, которые врезаются в военные самолеты.

"Военные — такие же люди, как мы, — они тоже не могут справиться с PowerPoint", — заключает Голт.