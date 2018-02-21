В Москве на базе ОП обучат пять тысяч наблюдателей за выборами

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Почти 5 тысяч наблюдателей за президентскими выборами 2018 года обучат на базе Общественной палаты Москвы (ОП), обучение начнется 26 февраля, сообщается на сайте Общественной палаты Москвы.

"Обучение пройдут 4834 москвича, оставившие свои заявки на официальном сайте Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы. Им расскажут об основах работы на избирательных участках, а также научат корректно реагировать на все нештатные ситуации", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, задача наблюдателей — обеспечить максимальную прозрачность на выборах президента России. Занятия будут проходить в Московском парламентском центре. В их основу ляжет программа, разработанная специалистами по избирательному праву.

"Им предстоит следить за ходом голосования на избирательных участках и подсчетом голосов, а также знакомиться с протоколом итогов голосования, получать от комиссии заверенную копию протокола и присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей. Корпус наблюдателей создан, чтобы обеспечить контроль за соблюдением законодательства о выборах президента России на территории Москвы", — добавили в ОП.

Организацией работы по формированию корпуса, отбором и обучением наблюдателей руководит председатель рабочей группы по созданию Общественного штаба по наблюдению и контролю за проведением выборов президента РФ Алексей Венедиктов.