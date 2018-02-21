В Йемене число скончавшихся от дифтерии выросло до 62 человек

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Йемена зарегистрировало 933 случая заболевания дифтерией и 62 случая со смертельным исходом с момента начала вспышки болезни шесть месяцев назад, передает местное агентство САБА со ссылкой на заявление ведомства.
"Болезнь концентрируется в провинциях Ибб и Ходейда. Управление общественного здравоохранения и населения при сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, МККК в ОАЭ и Центром гуманитарной помощи им. Короля Салмана прилагает усилия по ликвидации эпидемии, охватившей страну", — заявил заместитель министра здравоохранения сектора первой медицинской помощи Али аль-Валиди.
Чиновник добавил, что ведется иммунизация и просветительская работа, чтобы предотвратить распространение эпидемии в других провинциях страны.
Аль-Валиди отметил, что больницы и центральные лаборатории Йемена снабжены лекарствами, необходимым оборудованием и медицинским персоналом.