В Йемене число скончавшихся от дифтерии выросло до 62 человек

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Йемена зарегистрировало 933 случая заболевания дифтерией и 62 случая со смертельным исходом с момента начала вспышки болезни шесть месяцев назад, передает местное агентство САБА со ссылкой на заявление ведомства.

Вспышка дифтерии началась в Йемене в середине августа 2017 года. В конце декабря прошлого года Международный комитет Красного Креста предупреждал о вспышке дифтерии в Йемене с опасно высоким уровнем смертности. По данным на 5 января в стране заболел 471 человек, из них 46 скончались.

"Болезнь концентрируется в провинциях Ибб и Ходейда. Управление общественного здравоохранения и населения при сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, МККК в ОАЭ и Центром гуманитарной помощи им. Короля Салмана прилагает усилия по ликвидации эпидемии, охватившей страну", — заявил заместитель министра здравоохранения сектора первой медицинской помощи Али аль-Валиди.

Чиновник добавил, что ведется иммунизация и просветительская работа, чтобы предотвратить распространение эпидемии в других провинциях страны.

Аль-Валиди отметил, что больницы и центральные лаборатории Йемена снабжены лекарствами, необходимым оборудованием и медицинским персоналом.