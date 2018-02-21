Суд в Киеве допросит Порошенко по делу Януковича в режиме видеоконференции

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева допросит в среду президента Украины Петра Порошенко по делу бывшего главы украинского государства Виктора Януковича в режиме видеоконференции, допрос начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее прокурор по делу Руслан Кравченко заявил ходатайство о допросе Порошенко в режиме видеоконференции. В ходатайстве говорилось, что президент занимается важными государственными делами. Кроме того, согласно ходатайству, допрос Порошенко непосредственно в здании суда может повлиять на режим работы суда из-за усиленных мер охраны.

"Соответствующее ходатайство… удовлетворить", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Суд также направил своего представителя в администрацию президента для организации допроса. Допрос начнется в 14.00 (15.00 мск), отметил Девятко.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.