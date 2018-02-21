Политолог рассказал о последствиях принятия закона о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса фактически ставит крест на минских соглашениях и работе "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия), считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Это (украинский закон – ред.) очередной гвоздь в гроб минских соглашений… Переговариваться в рамках "нормандского формата" и минских соглашений после принятия закона на Украине бессмысленно", — сказал Жарихин в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Теперь, по мнению эксперта, у ситуации на востоке Украины есть только два варианта развития – или военные действия, или замораживание конфликта.

"Если говорить реально, мы прекрасно понимаем, что предложение, которое сделала Россия о введении миротворцев на линию противостояния, явно является замораживанием ситуации", — сказал Жарихин.