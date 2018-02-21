Премьер Израиля назвал обвинения против своих приближенных бредовыми

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на полицию, назвав "бредовыми и лживыми" обвинения, которые выдвигаются против его приближенных.

Глава кабинета не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично. В ходе расследования полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца и экс-генерального директора министерства связи Шломо Филбера. Их подозревают в коррупционных взаимоотношениях с владельцем крупнейшей израильской телекоммуникационной компании "Безек" Шаулем Эловичем, который также взят под стражу вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными.

"Происходящее в последние дни просто переходит все границы. Выдвигаются два бредовых и лживых обвинения, которые являются частью преследования, годы ведущегося против меня и моей семьи", — отреагировал Нетаньяху, записав специальное видеообращение.

Местная пресса сообщает, что в рамках "дела 4000" следователи ищут, в частности, доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

"Все решения касательно "Безека" принимаются профессиональными комиссиями и специалистами, под постоянным юридическим контролем. Это не Дикий Запад. Здесь нет единоличных решений. Все решения принимаются прозрачно и под контролем. Поэтому утверждение якобы я действовал в пользу "Безека" в ущерб профессиональных интересов просто беспочвенны", — сказал Нетаньяху, который в интересующий следствие период сам руководил министерством связи.

Против Хефеца также выдвинуты подозрения в том, что он пытался предложить одной из судей назначение на должность генпрокурора и юридического советника правительства в обмен на закрытие дела против супруги Нетаньяху Сары, которой инкриминируется неправомерное использование бюджетных средств на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга.

"Касательно второго обвинения, которое не менее бредовое и не менее злостное, касательно назначения юридического советника правительства. Я никогда не обращался по этому поводу к Ниру Хефецу, он никогда не предлагал мне ничего подобного. Знаете, что? Я не верю, что он мог даже обсуждать подобную возможность с кем-либо", — прокомментировал это Нетаньяху.

Местные СМИ в среду пишут, что Шломо Филбер пошел на сделку со следствием, согласившись стать государственным свидетелем. В полиции это пока не комментируют.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция на прошлой неделе передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить премьер-министру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.

"Больше невозможно игнорировать спланированную кампанию. Когда вышел воздух из дел 1000 и 2000, а в деле 3000 (о коррупции при закупках подводных лодок в Германии — ред.) вовсе не было воздуха, тогда создают новые дела. Каждые два часа возникает новое дело. Допрашивают приближенных, каждого допрашивают, и сразу же поток лживых сливов информации. Мы знаем какая у этого цель: бросить в глазах общества тень на главу правительства. В это просто невозможно поверить", — сказал Нетаньяху.