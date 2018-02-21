Активистка Femen пыталась пробраться в суд, где будут допрашивать Порошенко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Активистка Femen пыталась пробраться в Оболонский районный суд Киева, где в среду намерены допросить президента Украины Петра Порошенко по делу против бывшего главы украинского государства Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Меры безопасности у здания суда в связи с допросом Порошенко усилили. Активистки Femen известны своими скандальными акциями. Так, ранее они провели неподалеку от здания администрации президента Украины в Киеве акцию протеста, приуроченную ко "Дню достоинства и свободы". Две девушки обнажили грудь на улице Банковой возле кордона силовиков, охраняющего проход во двор администрации президента, на их телах были надписи "Dream 2013 — Free" и "Real 2017 — Roshen".

"Была обнаружена активистка Femen, которую забрали в райотдел полиции", — говорится в сообщении. По данным СМИ, всех женщин также проверяют перед в ходом в сам зал, где будут проходить слушанья по этому делу.

Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.