Берлин интересует сотрудничество с Москвой в сфере местного самоуправления

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Член правления германо-российского форума Бернард Кастер высказался за развитие сотрудничества между Россией и Германией в области местного самоуправления.

"Процессы (местного самоуправления в Германии) активно развиваются. Это еще одна причина, по которой мы должны в этой сфере еще плотнее сотрудничать", — сказал он, выступая в ходе встречи в Совете Федерации РФ.

Рассказав о функционировании системы местного самоуправления в своей стране, Кастер пригласил российских парламентариев в Германию для, в том числе, встречи с представителями немецких муниципалитетов. Он также отметил, что "в Германии большой интерес к тому, как развивается местное самоуправление в России".

В свою очередь председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что "взаимоотношения между нашими государствами сейчас находятся на не самой лучшей точке своего развития". Вместе с тем, "контакты на разном уровне, на уровне муниципальных образований, на уровне бизнеса, на уровне общественных организаций — они, безусловно, должны продолжаться и мы заинтересованы в том, чтобы это было именно так", добавил он.

Российские парламентарии приняли приглашение посетить Германию для обсуждения ситуации с местным самоуправлением.