США станут страной-изгоем после выхода из соглашения по Ирану, заявил Зариф

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. США в случае выхода из совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана станут страной-изгоем, заявил РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Сегодня, учитывая потребности международного сообщества в решении ряда проблем, у стран есть общий интерес, согласно которому они не поддерживают подход США в отношении ядерной сделки. Наоборот, они выступают против него. Ясно, что даже если США решат в одностороннем порядке выйти из сделки или разорвать ее, они изолируют себя и станут на мировой арене страной-изгоем",- сказал Зариф.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В середине октября 2017 года в обращении к американцам президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".

Трамп 12 января принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что подобное продление президент подписал "в последний раз". Президент США также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений.

Кроме того, глава Белого дома назвал Иран "главным спонсором терроризма" и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.