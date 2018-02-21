Японские СМИ полагают, что младшая сестра Ким Чен Ына ждет ребенка

ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, посетившая Южную Корею в составе северокорейской делегации по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, возможно, ждет ребенка, пишет в среду японская газета "Иомиури".

Никаких подробностей японское издание не приводит.

В свою очередь, южнокорейская газета "Сэге Ильбо" также распространила информацию о возможной беременности сестры северокорейского лидера.

"Ким говорила о беременности вторым ребенком с нашими дипломатами во время визита", — цитирует издание слова ряда источников в южнокорейских дипломатических кругах.

Источники газеты уточнили, что Ким Ё Чжон во время пребывания в Южной Корее избегала определенных продуктов. В СМИ также обратили внимание на свободную одежду сестры северокорейского лидера, которой она, возможно, пыталась скрыть увеличившийся живот.

Газета The Korea Herald запросила комментария у представителей администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина относительно слухов о беременности сестры лидера КНДР, однако в комментарии было отказано. Источники в южнокорейской разведке не подтвердили эту информацию и агентству Ренхап.

Японская и южнокорейская пресса отмечает, что предполагаемая беременность Ким Ё Чжон вторая по счету. Первый ребенок, как считается, родился в 2015 году. Супругом сестры лидера КНДР стал, предположительно, сын второго по влиятельности человека в стране — заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи и заместителя председателя Госсовета КНДР Цой Рён Хэ.

Ким Ё Чжон выполняет обязанности первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи по пропаганде и агитации.

На прошлой неделе Южную Корею посетила высокопоставленная делегация из КНДР во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон. Поездка была приурочена к открытию зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Делегация провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном.