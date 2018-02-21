Россия продолжит поддерживать Сербию по проблеме Косово, заявили в МИД

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия продолжит оказывать Сербии поддержку в вопросе решения косовской проблемы на базе резолюции Совета Безопасности ООН, сообщили в МИД РФ.
"Продолжим оказывать Сербии поддержку, базирующуюся на резолюции Совета Безопасности ООН 1244, в деле решения косовской проблемы. Рассчитываем, что Евросоюз, играющий согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН роль посредника в диалоге с Приштиной, будет беспристрастно выполнять свои функции", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В ведомстве констатировали, что косовоалбанская сторона саботирует реализацию взятых на себя обязательств, прежде всего в части, касающейся создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду посетит Сербию с визитом. Он встретится с президентом страны Александром Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич и главой МИД Ивицей Дачичем.