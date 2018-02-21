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Много людей имели бесконтрольный доступ к самолету Качиньского, пишут СМИ

Сюжет:
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском (518)
10:2921.02.2018
(обновлено: 10:32 21.02.2018)
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© РИА Новости / Олег МинеевПерейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фотоОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Камеры наблюдения зафиксировали бесконтрольный доступ большого количества людей перед вылетом к польскому самолету Ту-154. разбившемуся под Смоленском в апреле 2010 года, сообщает издание "Gazeta Polska".

По данным газеты, комиссия по расследованию причин авиакатастрофы сделает доклад, "касающийся записей с камер наблюдения в ночь перед вылетом Ту-154 № 101 в Смоленск".

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году
© Фото предоставлено МАК
Польша назвала взрыв на борту причиной крушения самолета Качиньского
Сообщается, что камеры наблюдения аэропорта "зафиксировали нарушения в работе Бюро охраны правительства, а также лиц, осуществляющих неустановленные действия на левом крыле самолета". Поясняется, что "камеры зафиксировали, что к самолету перед вылетом имели доступ большое количество людей без видимого надзора Бюро охраны правительства".

По данным газеты, на записи из военного аэропорта Варшава-Окенце "виден свет фонарика, но слишком темно, а камеры стоит слишком далеко, чтобы можно было разглядеть лица людей, находящихся у левого крыла Ту-154".

По данным еженедельника, "незадолго до пяти часов утра на протяжении около 15 минут запись зарегистрировала, как неизвестные люди совершают каких-то действий с той части крыла, где по утверждению смоленской комиссии произошла серия взрывов".

"По мнению опытного авиамеханика, с которым имела дело комиссия, никто из обслуживающего персонала или экипажа не мог ничего делать так долго на этом элементе машины, либо же произошла серьезная техническая проблема, но о подобном перед вылетом не сообщалось", — говорится в сообщении. Кроме того, на записи видно, что проверка самолета перед вылетом в Смоленск носит "обычный характер". Также камеры зафиксировали встречу командира воздушного судна капитана Аркадиуша Протасюка с командующим ВВС генералом Анджеем Бласиком. "Это трехсекундный стандартный доклад о готовности к полету", — говорится в сообщении.

Место падения польского самолета Ту-154
© РИА Новости / Илья Питалев
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СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского. Он ответил, что если на борту были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать "у себя тогда" того, кто положил взрывчатку. При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.

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