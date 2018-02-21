Около 50 тысяч афганских беженцев вернулись на родину в январе

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Порядка 50 тысяч афганских беженцев добровольно вернулись на родину или были депортированы из Пакистана и Ирана в январе 2018 года, говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ).

Как следует из доклада, за январь 49 147 неподтвержденных документально афганских беженцев вернулись из Пакистана и Ирана ввиду различных факторов, в том числе из-за ухудшения пространства защиты. "Большинство вернувшихся жили за пределами Афганистана десятки лет, им понадобится поддержка государства и гуманитарных организаций, так как они стремятся к реинтеграции", — отмечается в докладе.

Как сообщает МОМ, 1881 человек прибыл в Афганистан из Пакистана в январе 2018 года, из них 218 человек были депортированы. Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 5%. Из Ирана вернулись 47266 человек, что на 8% меньше, чем месяцем ранее.

Перспектива депортации не раз вызывала серьезную озабоченность как внутри афганской диаспоры в Пакистане, так и в самом Афганистане, поскольку массовая высылка беженцев нанесла бы серьезный удар по экономике страны. Официальный Кабул неоднократно обращался к соседнему государству с призывом отказаться от идеи депортации, поскольку это могло спровоцировать экономический и гуманитарный кризисы. В ответ министерство по делам регионов и приграничных территорий Пакистана обратилось к правительству с рекомендацией продлить срок возможного пребывания афганских беженцев, мотивируя данное предложение тем, что Афганистан попросту не в состоянии принять столь большое число своих граждан единовременно. В итоге официальный Исламабад частично удовлетворил этот запрос.