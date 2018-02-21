На Украине озвучили "печальную статистику" самоубийств среди силовиков

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В зоне боевых действий в Донбассе каждую неделю совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. Такие данные в эфире телеканала "112 Украина" привел главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий", — сказал он.

Матиос уточнил, что не учитывались суициды среди ветеранов операции в Донбассе — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. В то же время, у около 80 процентов вернувшихся с фронта могут быть психические расстройства.

Так, 20 февраля в Киевской области один из бывших участников военной операции в Донбассе обстрелял дом соседей из автомата, бросил в их сторону гранаты и попытался скрыться на полицейском авто, однако мужчину задержали правоохранители.

"Волна самоубийств"

В начале февраля украинские СМИ уже сообщали о "волне самоубийств" среди солдат. Так, по данным украинского издания "Вести", с начала года покончили с собой уже восемь военнослужащих, при этом Министерство обороны засекречивает эту информацию.

Причина волны самоубийств заключается в плохой медицинской проверке при отборе в ВСУ, убежден бывший военный прокурор Анатолий Маркевич.

Адвокат Иван Либерман, в свою очередь, связал происходящее с неготовностью солдат к военным реалиям.

"Очень часто молодые ребята становятся жертвами рекламы и фильмов о военных, где они представляют себе службу в красивой форме, а по факту сталкиваются с жестокой реальностью. К этому они просто не готовы и разочаровываются", — сказал он "Вестям".