Спилберг и Уинфри поддержали марш за ужесточение контроля над оружием в США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его супруга, актриса Кейт Кэпшоу, американская телеведущая Опра Уинфри, кинопродюсер Джеффри Катценберг и его супруга Мэрилин последовали примеру актера Джорджа Клуни и его жены Амаль и сделали пожертвование на проведение 24 марта марша в поддержку реформ в области контроля за оружием после стрельбы в школе Флориды, жертвами которой стали 17 человек.

По информации издания Deadline , Спилберг и Кэпшоу "присоединились к этому движению, пожертвовав 500 тысяч долларов". О пожертвовании аналогичной суммы заявила также чета Катценбергов.

Кроме того, проведение марша поддержала Опра Уинфри. "Джордж и Амаль, не могу не согласиться с вами. Я объединяю свои усилия с вами", — написала она в микроблоге Twitter. Телеведущая отметила, что "эти вдохновляющие молодые люди напоминают ей о Freedom Riders ("Наездниках свободы", правозащитное общественное движение в США — ред.) в 1960-х годах".

Ранее группа старшеклассников устроила протест возле Белого дома в Вашингтоне, требуя ограничений на ношение оружия после массового расстрела в школе во Флориде. Подростки в знак протеста лежали на тротуаре возле ограждения Белого дома с флагами США и плакатами: "Я следующий?", а также скандировали лозунги против Национальной стрелковой ассоциации (NRA) — оружейного лобби, которое выступает против ограничений на ношение оружия. Кроме того, собравшиеся скандировали, что конгресс США потакает NRA.

Подобные акции и марши прошли в выходные дни и в других американских городах, например, в Чикаго, Форт-Лодердейл и Сент-Питерсберг (штат Флорида), где собрались несколько сотен человек.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.