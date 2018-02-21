В ДНР сообщили о девяти случаях нарушения перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, зенитные установки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.