Пасечник назвал Дебальцевскую операцию переломным моментом в истории ЛНР

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал бои в районе Дебальцево в 2015 году переломным моментом в истории ЛНР.

В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. Долгое время такое положение вещей не признавалось руководством Украины. Позднее власти Украины вынуждены были заявить о "плановом отводе частей" из Дебальцево.

"Чернухино-Дебальцевская операция 2015 года стала переломным моментом в истории республики. Освобождение наших городов от агрессора объединило всех, кто был неравнодушен к судьбе Донбасса", — говорится в тексте обращения Пасечника по случаю годовщины освобождения Чернухино и Дебальцево.

Он подчеркнул, что в боях участвовали не только подразделения Народной милиции ЛНР, казачьи подразделения и МВД ЛНР, но и "простые рабочие, шахтеры, металлурги".

"Все те, кто еще вчера не знали, что такое война, проявили неподдельный героизм и доблесть. И мы всегда будем помнить имена защитников родного края. Будем помнить всех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Низкий вам поклон!" — говорится в обращении Пасечника.

И. о. главы ЛНР поблагодарил жен и матерей военнослужащих за поддержку, оказанную их мужьям и сыновьям и веру.

"Освобождение Чернухино и Дебальцево – это пример не только воинской доблести, профессионализма и сплоченности военнослужащих, но и символ беспримерной силы духа нашего народа. Киевская власть была настолько уверена в своем превосходстве, что не смогла учесть одного: мы сражаемся за наш родной край, за каждый город и дом, за каждого жителя республики. Справедливость на нашей стороне. И она обязательно восторжествует!" – сказал Пасечник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.