Трамп призвал поддержать ужесточение проверок при продаже оружия

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал обе основные партии в США поддержать усиление проверок покупателей при продаже огнестрельного оружия на фоне очередного массового расстрела людей в школе во Флориде.

"Будь мы республиканцы или демократы, мы должны сосредоточиться на укреплении проверок биографии!" — написал Трамп в Twitter.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживают усиление проверок.

Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.

На прошлой неделе дискуссии об ограничениях возобновились с новой силой на фоне стрельбы в школе во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек.