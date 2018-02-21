Немецкие СМИ сообщили о планах Бундесвера послать России "четкий сигнал"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Германия направит 12 тысяч солдат на военные учения НАТО, чья цель — "сдерживание России". Об этом пишет газета Focus.

Издание отмечает, что в этом году немецкий контингент в три раза больше прошлогоднего. Учения под названиями "Удар сабли" (Saber Strike), "Огненный гром" (Flaming Thunder) и "Железный волк" (Iron Wolf) пройдут на восточных и северных территориях НАТО. На них из немецкого бюджета будет выделено 90 миллионов евро.

Причина активизации военных, пишет Focus со ссылкой на заявления немецких властей, заключается в "агрессивной политике" Москвы. Так, из-за воссоединения России с Крымом угрозу якобы чувствуют прибалтийские страны и Польша.

Маневры, подчеркивает газета, должны будут направить России "четкий сигнал" о том, что вмешательство в дела стран НАТО будет иметь "серьезные последствия".

Ранее газета Welt со ссылкой на секретный документ Министерства обороны ФРГ сообщила, что Германии не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО. Причины такой ситуации — нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесверу не хватает приборов ночного видения, зимнего обмундирования и бронежилетов.