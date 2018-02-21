В США заявили о сотрудничестве с Москвой по линии разведки

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. США сотрудничают с Россией по разведывательной линии, хотя и считают Москву противником, заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

Портал Yahoo News опубликовал ответ Коутса на письмо лидера демократов в сенате Чака Шумера. Шумер требовал объяснить сообщения в СМИ, согласно которым Вашингтон посетили глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов.

"Хотя американское разведывательное сообщество поддерживает общение с российской разведкой по противостоянию терроризму в попытке обеспечить безопасность наших граждан по всему миру, тем не менее, и я, и все разведсообщество признаем, что Россия во многих областях остается противником, в том числе и в продолжающейся кампании по влиянию, целью которой является посеять раздоры и подорвать веру в наши демократические институты", — говорится в письме директора нацразведки, который координирует деятельность 17 американских разведслужб.

Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".