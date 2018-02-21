ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Делегация из КНДР отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом на Олимпиаде в Пхенчхане "в последний момент", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Пенс должен был встретиться 10 февраля с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон, а также с формальным главой КНДР председателем президиума Верховного собрания страны Ким Ён Намом. По данным издания, менее чем за два часа до начала встреча была отменена. Решение северокорейской делегации было принято после того, как американский вице-президент сделал заявления о "самых жестких и агрессивных" санкциях против Пхеньяна.

"Во время недавнего визита вице-президента в Южную Корею с целью продемонстрировать союзническую решимость и поддержать американских спортсменов возникла возможность короткой встречи с руководителями делегации Северной Кореи. Вице-президент был готов воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть необходимость того, чтобы Северная Корея отказалась от своих незаконных программ по созданию баллистических программ и ядерного оружия", — говорится в заявлении Науэрт.

"В последний момент официальные лица КНДР решили не проводить встречу. Мы сожалеем о том, что они не смогли воспользоваться этой возможностью", — добавила представитель Госдепа.

Вашингтон, как отметила Науэрт, не собирается извиняться перед Пхеньяном за то, что Пенс привлекал внимание к нарушениям прав человека в Северной Корее и к смерти американца Отто Уормбиера, который вернулся из заключения в КНДР в коматозном состоянии и вскоре скончался.

"Мы не позволим, чтобы посещение Северной Кореей Зимних Олимпийских игр позволило скрыть подлинную суть режима и необходимость того, чтобы мир был един перед лицом незаконных программ вооружения, которые осуществляет этот режим. Кампания по максимальному давлению, которая углубляет дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи, продолжится до тех пор, пока Северная Корея не согласится на заслуживающие доверия переговоры о том, как достичь денуклеаризации Корейского полуострова", — заявила дипломат.

Белый дом, в свою очередь, также подтвердил информацию СМИ о планировавшейся встрече Пенса с делегацией из КНДР. "Северная Корея оттянула встречу в надежде, что вице-президент будет высказываться более мягко — это позволило бы им (КНДР — ред.) получить мировую сцену для своей пропаганды на Олимпийских играх", — заявил глава аппарата Пенса Ник Айерс.

"Они отказались от встречи — возможно, они никогда не готовились искренне к тому, чтобы сесть за стол переговоров", — добавил он.