Белый дом подтвердил, что КНДР отменила встречу с Пенсом на Олимпиаде

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Белый дом подтвердил публикации, что КНДР отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Северная Корея оттянула встречу в надежде, что вице-президент будет высказываться более мягко — это позволило бы им (КНДР — ред.) получить мировую сцену для своей пропаганды на Олимпийских играх", — говорится в заявлении шефа аппарата Пенса Ника Айерса.

"Они отказались от встречи — возможно, они никогда не готовились искренне к тому, чтобы сесть за стол переговоров", — добавил Айерс.

Ранее СМИ сообщали, что Пенс готовился встретиться с родной сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, но встреча так и не состоялась. Пенс в ходе Олимпиады неоднократно жестко критиковал КНДР. Несмотря на то, что Пенс сидел рядом с северокорейской делегацией на церемонии открытия Игр, он, согласно заявлениям Белого дома, "игнорировал" представителей КНДР.