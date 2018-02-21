СМИ: Пенс должен был тайно встретиться с северокорейской делегацией

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс должен был провести тайную встречу с представителями КНДР во время визита в Южную Корею, однако в последний момент она была отменена северокорейской делегацией, сообщает газета Washington Post.

Пенс должен был 10 февраля встретится с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон, а также с формальным главой КНДР председателем президиума Верховного собрания страны Ким Ён Намом. По данным издания, менее чем за два часа до начала встреча была отменена. Сообщается, что решение представителей КНДР последовало после того, как американский вице-президент сделал заявления о "самых жестких и агрессивных" санкциях против Пхеньяна.

Как пишет издание со ссылкой на чиновника из Белого дома, подготовка встречи представителей обеих стран велась около двух недель и началась после того, как ЦРУ сообщило о желании представителей КНДР встретиться с Пенсом. Еще один источник издания отметил, что инициатива встречи исходила со стороны Южной Кореи, которая выступала в качестве посредника.

По словам источника издания, Пенс согласился на приглашение со стороны КНДР перед отъездом в Азию 5 февраля. Встреча должна была состояться в Голубом дворце – официальной резиденции президента Южной Кореи.