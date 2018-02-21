В США призвали упразднить программу Пентагона по обучению стрельбе

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Армия США должна упразднить программу вневойсковой подготовки младших офицеров резерва (JROTC), благодаря которой убивший 17 человек во Флориде Николас Круз научился стрелять, заявил РИА Новости глава Национальной коалиции по защите частной жизни учащихся Пэт Элдер.

Стрельба произошла в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами инцидента стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.

"Вся программа JROTC должна быть упразднена", — заявил Элдер, чья организация борется с милитаризмом в американских школах.

"Этот ребенок участвовал в программе JROTC. Там его научили стрелять из потенциально летального оружия, когда он был в девятом классе. Когда его схватили, на нем была рубашка JROTC", — пояснил Элдер.

По словам активиста, всего в школах на территории США проводится около 2,4 тысячи таких программ. "Программа была создана конгрессом… чтобы многие американцы знали, как стрелять из оружия в случае войны", — добавил он.