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Норвежская провинция Финнмарк хочет добрососедских отношений с Россией

03:1621.02.2018
(обновлено: 04:55 21.02.2018)
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© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии. Архивное фотоФлаг Норвегии. Архивное фото
© Fotolia / Marcel Schauer

КИРКЕНЕС (Норвегия), 21 фев – РИА Новости. Председатель губернского собрания норвежской провинции Финнмарк Рагнхильд Вассвик рассказала в кулуарах киркенесской конференции, что и власть, и простые норвежцы, живущие в приграничном с Мурманской областью регионе, заинтересованы в продолжении эффективного сотрудничества и сохранении добрососедских отношений с Россией.

Женщины у костра в чуме в частном хозяйстве саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Мурманская область и провинция Финнмарк успешно сотрудничают на протяжении нескольких десятков лет, а 25 лет назад была подписана киркенесская декларация, которая стала основанием для создания "Баренцева региона", объединившего северные территории России, Норвегии, Швеции и Финляндии. У жителей северной Норвегии особое отношение к России – они с уважением сохраняют память о том, что советская армия в годы Великой Отечественной войны освободила Финнмарк от фашистских захватчиков. В последние десятилетия на приграничных территориях развивается множество совместных проектов, сильна и "народная дипломатия".

"Когда были введены санкции против России, на региональном уровне мы могли только принять их. Мы говорили о них в дружеском ключе с россиянами в Мурманске. Говорили о том, что ничего не можем с этим поделать, раз уж так решило норвежское правительство. Мы хотим сохранять хорошие отношения с Россией, как нам это удавалось на протяжении нескольких десятков лет", — сказала РИА Новости Вассвик.

Она отметила, что в последнее время вновь увеличилось число пересечений российско-норвежской границы, развиваются культурные контакты, но пока сотрудничество в области предпринимательства "несколько пробуксовывает". "Сейчас есть проблемы с тем, чтобы норвежские бизнесмены работали в России. Это во многом связано с развитием норвежских территорий, сейчас здесь много всего интересного происходит, у норвежских предпринимателей нет большого интереса ехать в Россию. Есть сложности с визой, бюрократией и другие сложности, так что только самые большие энтузиасты решаются на это", — отметила Вассвик.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ковтун: Баренцев регион - территория для укрепления доверия и развития
По ее мнению, добрососедские отношения будут сохраняться – слишком крепки налаженные за многие годы связи между людьми. Норвежцы в Финнмарке заинтересованы в изучении русского языка, а у молодых людей есть желание больше узнавать о России. "Граница открыта сегодня, у нас много людей из России работают в Финнмарке, это образованные высококлассные специалисты, они работают в муниципалитетах очень успешно, даже в местных органах власти", — добавила председатель губернского собрания.

Открывая конференцию во вторник, министр местного самоуправления и регионального развития Норвегии Моника Мэланд охарактеризовала Баренцев регион как переплетение культур, стран и народов. "Баренцев регион имеет сильные международные черты, мы видим сильные языковые и культурные связи. Людей здесь объединяет общая история, которая постоянно продолжает развиваться. Здесь даже дорожные знаки на английском, норвежском, русском языках – это свидетельствует о тесном сотрудничестве и регулярных контактах", — отметила министр.

По ее словам, задача властей — обеспечить хороший уровень международного сотрудничества, что будет способствовать миру и стабильности в регионе. "Мы зависим от международного сотрудничества в решении больших общественных проблем, связанных с изменением климата, миграцией, ресурсами, рабочей силой", — добавила Мэланд.

Дорога, Норвегия. Архивное фото
© Flickr / Nick
Россия и Норвегия открыли движение по дороге, соединившей две страны
Киркенесская конференция ежегодно собирает политиков, экономистов, ученых, представителей общественных организаций, которые обсуждают наиболее актуальные вопросы международных отношений на севере. Главной темой дискуссий этого года стало 25-летие сотрудничества в Баренцевом регионе, управление ресурсами, логистика в Арктике и развитие взаимоотношений.

В числе главных спикеров конференции заявлены глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, министр местного самоуправления и регионального развития Моника Мэланд, министр транспорта королевства Кьетиль Сулвик-Улсен, а также глава министерства транспорта Финляндии Энн Бернер, посол ЕС по особым поручениям в Арктике Мари-Анн Конинскс, а также экс-министр иностранных дел Турвальд Столтенберг (отец нынешнего главы НАТО), которого считают основателем Баренцева региона, и другие политики.

Баренцев/Евроарктический регион был образован для расширения международного и регионального сотрудничества и развития народной дипломатии в январе 1993 года. Территория региона составляет 1,9 миллиона квадратных километров. Население — 6 миллионов человек. В регион входят губернии Норвегии Нурланн, Тромс, Финнмарк, лены Швеции Вестерботтен и Норрботтен, провинции Финляндии Лапландия, Северная Остроботния и Каинуу, а также регионы России — Мурманская и Архангельская области, республики Коми и Карелия, а также Ненецкий автономный округ.

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