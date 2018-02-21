Норвежская провинция Финнмарк хочет добрососедских отношений с Россией

КИРКЕНЕС (Норвегия), 21 фев – РИА Новости. Председатель губернского собрания норвежской провинции Финнмарк Рагнхильд Вассвик рассказала в кулуарах киркенесской конференции, что и власть, и простые норвежцы, живущие в приграничном с Мурманской областью регионе, заинтересованы в продолжении эффективного сотрудничества и сохранении добрососедских отношений с Россией.

Мурманская область и провинция Финнмарк успешно сотрудничают на протяжении нескольких десятков лет, а 25 лет назад была подписана киркенесская декларация, которая стала основанием для создания "Баренцева региона", объединившего северные территории России, Норвегии, Швеции и Финляндии. У жителей северной Норвегии особое отношение к России – они с уважением сохраняют память о том, что советская армия в годы Великой Отечественной войны освободила Финнмарк от фашистских захватчиков. В последние десятилетия на приграничных территориях развивается множество совместных проектов, сильна и "народная дипломатия".

"Когда были введены санкции против России, на региональном уровне мы могли только принять их. Мы говорили о них в дружеском ключе с россиянами в Мурманске. Говорили о том, что ничего не можем с этим поделать, раз уж так решило норвежское правительство. Мы хотим сохранять хорошие отношения с Россией, как нам это удавалось на протяжении нескольких десятков лет", — сказала РИА Новости Вассвик.

Она отметила, что в последнее время вновь увеличилось число пересечений российско-норвежской границы, развиваются культурные контакты, но пока сотрудничество в области предпринимательства "несколько пробуксовывает". "Сейчас есть проблемы с тем, чтобы норвежские бизнесмены работали в России. Это во многом связано с развитием норвежских территорий, сейчас здесь много всего интересного происходит, у норвежских предпринимателей нет большого интереса ехать в Россию. Есть сложности с визой, бюрократией и другие сложности, так что только самые большие энтузиасты решаются на это", — отметила Вассвик.

По ее мнению, добрососедские отношения будут сохраняться – слишком крепки налаженные за многие годы связи между людьми. Норвежцы в Финнмарке заинтересованы в изучении русского языка, а у молодых людей есть желание больше узнавать о России. "Граница открыта сегодня, у нас много людей из России работают в Финнмарке, это образованные высококлассные специалисты, они работают в муниципалитетах очень успешно, даже в местных органах власти", — добавила председатель губернского собрания.

Открывая конференцию во вторник, министр местного самоуправления и регионального развития Норвегии Моника Мэланд охарактеризовала Баренцев регион как переплетение культур, стран и народов. "Баренцев регион имеет сильные международные черты, мы видим сильные языковые и культурные связи. Людей здесь объединяет общая история, которая постоянно продолжает развиваться. Здесь даже дорожные знаки на английском, норвежском, русском языках – это свидетельствует о тесном сотрудничестве и регулярных контактах", — отметила министр.

По ее словам, задача властей — обеспечить хороший уровень международного сотрудничества, что будет способствовать миру и стабильности в регионе. "Мы зависим от международного сотрудничества в решении больших общественных проблем, связанных с изменением климата, миграцией, ресурсами, рабочей силой", — добавила Мэланд.

Киркенесская конференция ежегодно собирает политиков, экономистов, ученых, представителей общественных организаций, которые обсуждают наиболее актуальные вопросы международных отношений на севере. Главной темой дискуссий этого года стало 25-летие сотрудничества в Баренцевом регионе, управление ресурсами, логистика в Арктике и развитие взаимоотношений.

В числе главных спикеров конференции заявлены глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, министр местного самоуправления и регионального развития Моника Мэланд, министр транспорта королевства Кьетиль Сулвик-Улсен, а также глава министерства транспорта Финляндии Энн Бернер, посол ЕС по особым поручениям в Арктике Мари-Анн Конинскс, а также экс-министр иностранных дел Турвальд Столтенберг (отец нынешнего главы НАТО), которого считают основателем Баренцева региона, и другие политики.

Баренцев/Евроарктический регион был образован для расширения международного и регионального сотрудничества и развития народной дипломатии в январе 1993 года. Территория региона составляет 1,9 миллиона квадратных километров. Население — 6 миллионов человек. В регион входят губернии Норвегии Нурланн, Тромс, Финнмарк, лены Швеции Вестерботтен и Норрботтен, провинции Финляндии Лапландия, Северная Остроботния и Каинуу, а также регионы России — Мурманская и Архангельская области, республики Коми и Карелия, а также Ненецкий автономный округ.