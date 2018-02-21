"Дизайнер - извращенец": в Сети высмеяли форму конькобежцев из США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Форма олимпийской сборной США по конькобежному спорту вызывала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Многих комментаторов смутила вставка в области паха, которая отличается по цвету от других элементов костюма.

"Я полагаю, в дизайне формы конькобежцев есть какой-то смысл, но это крайне странное место для размещения светлого круга", — пишет Кристина Стивенс.

"Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец, или и то и другое", — полагает Rich Dollaz.

"Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах", — пишет Notorious Wojo.

"Мне не важно, какое этому научное обоснование, но это выглядит не очень", — пишет Даррен Ровел.

Don’t care the science behind this, this look is not OK (📷 by @rodger_sherman) pic.twitter.com/23EM04qtZR — Darren Rovell (@darrenrovell) 19 февраля 2018 г.

"Американский олимпийский комитет должен быть расформирован за одобрение такой позорной формы конькобежцев. Посмотрите на промежность! Ужасно", — возмущается Elvis Coal.

В компании Under Armour, которая производит форму, объяснили, что использование на внутренней части бедер отличного от остальных элементов материала вызван необходимостью.

"Мы протестировали множество материалов, чтобы найти тот, который максимально снижает трение. Использование другого цвета в этой области сделало бы его применение менее эффективным", — заявили в компании, отметив, что американские спортсмены любят форму и получают комплименты от представителей других стран.