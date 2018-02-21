МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Защита бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Сильва во вторник подала апелляцию на решение суда, приговорившего его к длительному сроку за коррупцию, сообщает портал Globo.

В конце января три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание Луле да Силва по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 года тюремного заключения, теперь решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.

Как отмечает портал, всего в апелляции 175 страниц. Обычно процесс рассмотрения апелляций занимает порядка 37 дней, что означает принятие того или иного решения в конце марта, однако он может затянуться и на более длительный срок. Если суд отклонит апелляцию, то Лула да Силва может быть арестован.

Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение 19 лет. При этом Партия трудящихся по-прежнему намерена выдвигать кандидатуру Лулы да Силва на пост президента.