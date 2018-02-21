Министр образования России открыла русскую школу в ливанской провинции

БЕКАА (Ливан), 21 фев — РИА Новости. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева приняла участие в официальном открытии русской школы на базе международного колледжа в провинции Бекаа на востоке Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
"Открытие школы с изучением русского языка является свидетельством того … что растет интерес к русскому языку. Общеизвестно, что изучение иностранных языков давно уже стало необходимым условием в расширении кругозора для каждого человека в современном мире",- сказала Васильева на торжественном мероприятии.
Васильева отметила, что министерство образования и науки РФ совместно с Россотрудничеством, фондом "Русский мир", Русской гуманитарной миссией и Российским Союзом ректоров будет и впредь содействовать развитию взаимодействия с Ливаном и другими арабскими странами.
В рамках праздничного мероприятия российский министр и ректор МГУ Виктор Садовничий подарили ливанской школе учебники и литературные издания.
Во время мероприятия школьник по имени Фидель Кастро Гивара исполнил песню "Смуглянка".