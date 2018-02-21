В Эквадоре три человека погибли при крушении вертолета

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Легкий вертолет R44 упал во вторник в океан неподалеку от пляжа Сан-Матео в эквадорской провинции Манаби, в результате чего погибли три человека, сообщает спасательная служба Эквадора.

Сразу после получения сигнала о катастрофе к месту происшествия были направлены спасатели, полиция и звено эквадорских ВВС, отмечается в сообщении.

Спасатели обнаружили тела трех человек, находившихся в салоне вертолета, их извлекли и на лодках доставили в порт Сан-Матео. Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин катастрофы.