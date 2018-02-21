ВЕНА, 21 фев — РИА Новости. Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса полностью противоречит минским договорённостям и закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ, заявил во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Президент Украины во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Закон о "реинтеграции" Донбасса прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов Украины", — заявил Лукашевич, его слова приводятся на официальной странице постпредства в Twitter.