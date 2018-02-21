ВЕНА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На официальной странице постпредства в Twitter Лукашевич отметил, что этот шаг стал "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".
Постпред России также выразил уверенность, что подписанный Порошенко закон полностью противоречит минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков.
МИД России ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.