ВЕНА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

На официальной странице постпредства в Twitter Лукашевич отметил, что этот шаг стал "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".

Постпред России также выразил уверенность, что подписанный Порошенко закон полностью противоречит минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков.

Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Президент Украины также потребовал от министра обороны в кратчайшие сроки, до 1 апреля, представить предложения о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом.

МИД России ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.