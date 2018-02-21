Трамп заявил лидеру Мексики о желании расширять торговлю

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил по телефону с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп подчеркнул свою приверженность расширению сотрудничества между Соединенными Штатами и Мексикой в области безопасности, торговли и иммиграции", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран обменялись соболезнованиями в связи со стрельбой в школе в американской Флориде, жертвами которой стали 17 человек, и крушением вертолета в мексиканском штате Оахака, в результате чего погибли 14 человек, уточняет Белый дом.

На прошлой неделе по итогам консультаций, состоявшихся в Вашингтоне, с участием ряда министров двух стран Белый дом подтвердил подготовку встречи президентов США и Мексики.

Между США и Мексикой сохраняется ряд серьезных разногласий, в том числе по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Также Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой и заставить мексиканцев заплатить за нее, что вызвало крайне негативные отклики в соседней стране.