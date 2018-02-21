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США хотят начать новую войну на Ближнем Востоке. Почему Европа — против

08:0021.02.2018
(обновлено: 08:02 21.02.2018)
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© AP Photo / U.S. Navy Иранское судно вплотную приблизившееся к прибрежному патрульному кораблю США USS ThunderboltИранское судно вплотную приблизившееся к прибрежному патрульному кораблю США USS Thunderbolt
© AP Photo / U.S. Navy

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. Соединенные Штаты готовы к продолжительному конфликту с Ираном. По словам советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, первая половина 2018 года — самое время для наступления на исламскую республику. Чтобы достичь желаемого, Вашингтону необходима помощь ЕС, но европейцы предпочитают не враждовать, а торговать с Ираном. В Вашингтоне позиция Евросоюза вызывает раздражение. Макмастер обвинил инвесторов в иранскую экономику в поддержке ракетной программы Тегерана.

"То, что выгодно США, вредит интересам Европы"

Израильский боевой самолет F-16. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit
Иран опроверг данные о наличии военных баз в Сирии
После ИГ*, все еще удерживающего ряд районов в Сирии, Иран — самый принципиальный враг администрации Дональда Трампа. В 2017 году в Белом доме назвали исламскую республику "спонсором терроризма номер один в мире" и дали понять, что раздумывают над введением новых санкций. Президент США угрожает Тегерану пересмотром ядерной сделки, заключенной, когда у власти в Вашингтоне находились демократы. Если соглашение будет аннулировано, торговые ограничения могут коснуться не только самой ближневосточной страны, но и тех, кто ведет там бизнес.

© AFP 2018 / Saul Loeb Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер
© AFP 2018 / Saul Loeb
Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер

Подобный поворот событий категорически не устраивает Европейский союз, чьи компании уже вложили миллиарды долларов в иранскую экономику. "Расхождения между европейцами и американцами по этому вопросу самые серьезные. В Тегеране заключили большой контракт с французами об обновлении всего авиационного парка. Париж и Берлин активно вкладываются в добычу иранских углеводородов. У европейского бизнеса в Иране большие перспективы, а новые санкции грозят сорвать сотрудничество. Интересы США и ЕС тут диаметрально противоположны", — рассказал РИА Новости директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Разногласия между Евросоюзом и США — экономической природы. В отличие от европейских, американские компании практически ничего не инвестировали в исламскую республику. Если Трамп примет решение о санкциях, его соотечественники не пострадают, чего не скажешь о европейских союзниках США. Фирмы из ЕС лишатся миллиардов долларов, а упущенная выгода окажется еще большей.

Тараном по Ирану

Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Мехди Санаи: Иран готов ответить в случае изменения сделки по атому
В противостоянии Тегерану Вашингтон рассчитывает на безоговорочную поддержку двух государств Ближнего Востока — Израиля и Саудовской Аравии. Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху публично продемонстрировал обломки иранского дрона, недавно сбитого над территорией, контролируемой Тель-Авивом. В ответ Израиль бомбит иранские объекты в Сирии. Позже стало известно, что ПВО Дамаска сбила один из посланных в карательный рейд летательных аппаратов.

Нетаньяху настроен на продолжение конфронтации. "Мы будем действовать, если это необходимо, не только против союзников Ирана, но и против самого Ирана", — заявил израильский премьер, предложив дипломатам из Тегерана забрать обломки дрона. В Иране фрагмент сбитой техники интереса не вызвал. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф назвал выступление оппонентов "цирковым представлением" и отказался на него реагировать.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 февраля 2018

Тем не менее ответ из Тегерана последовал, хотя и не прямой. Близкое к правительственным кругам издание Times of Tehran выпустило передовицу "Замечания Макмастера как пример иранофобии", а министр Зариф направился с визитом в Россию, где рассчитывает найти антиамериканских союзников.

"США недоговороспособны"

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран готов подписать контракты с российскими нефтегазовыми компаниями
В разговоре с РИА Новости научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова выразила мнение, что разрыв ядерной сделки с Ираном и возобновление давления на эту страну не соответствует интересам России. 

"Разрыв ядерного соглашения (на чем настаивает Трамп) опасен для всего мира, поскольку сделает невозможным достижение договоренностей с Северной Кореей, у которой есть своя ядерная программа и похожие на иранские проблемы. Под дипломатическое урегулирование проблем с этой страной будет заложена мина. Все это категорически не соответствует интересам как России, так и стран Евросоюза. К тому же для европейцев важно вернуться на иранский рынок, перспективный и растущий, а США препятствуют им. Возьмем для примера контракт на поставку самолетов, который получила французская компания. Детали этих самолетов производятся в США, и, если Трамп введет санкции, крупнейшая сделка окажется под угрозой", — говорит востоковед.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 ноября 2017

Стратегически, как считает Федорова, пересмотр соглашения с Ираном невыгоден и самим США, поэтому против курса Трампа выступают демократы. "Вашингтон сегодня стремится восстановить свои позиции на Ближнем Востоке, но выход из сделки этому точно не поспособствует. Ведь со стороны будет казаться, что США недоговороспособны: при одном президенте заключают соглашение, при другом выходят из него", — резюмирует Федорова.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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