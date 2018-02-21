Жители ЕС не считают Россию частью Европы, показал опрос

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Большинство граждан западноевропейских государств не считают Россию частью Европы, в то же время жители Польши придерживаются противоположной точки зрения, показал опрос "Sputnik.Мнения".
При этом немцев, которые признают Россию частью Европы, немного больше — этот вариант ответа выбрали 49 процентов. Во Франции и Британии их доля, наоборот, ощутимо меньше — 29 и 35 процентов соответственно.
Только в Польше ситуация отличается кардинальным образом. Здесь 77 процентов опрошенных назвали Россию европейской страной и лишь 20 придерживаются другого мнения.
Исследование провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. В нем приняли участие 3228 человек старше 18 лет. Выборка участников репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности в 95 процентов.