Белый дом заявил о "жестокости" Трампа по отношению к России

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводил жесткую линию в отношениях с Россией и планирует поступать так и в дальнейшем, заявила журналистам пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс.

"(Президент США Дональд Трамп) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать", — сказала Сандерс на брифинге в Белом доме. Она отвергла предположения журналистов о том, что Трамп был недостаточно жесток с Россией и не критиковал ее.

Сандерс также заявила, что Трамп ведет себя в отношении России гораздо жестче, чем его предшественник Барак Обама. "Он (Трамп) за год вел себя жестче, чем президент Обама за восемь лет. Он ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию", — сказала пресс-секретарь.

Кроме того, по ее словам, Россия недовольна тем, что Трамп наладил экспорт энергоресурсов в Европу и "вооружил Украину".

Ранее сам Трамп заявил, что США стали посмешищем в глазах России из-за скандала вокруг "вмешательства" в выборы. "Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!" — написал американский лидер в Twitter

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное следствие проводит ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Москва неоднократно опровергала обвинения во влиянии на выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".