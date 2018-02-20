Белый дом не сомневается в "российском вмешательстве" в выборы

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Белый дом не сомневается в "российском вмешательстве", но не видит влияния на выборы, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Ясно, что Россия вмешивалась, ясно, что это не имело влияния на выборы, и ясно, что никто из предвыборного штаба (Дональда) Трампа не сговаривался (с Россией)" — заявила Сандерс.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует предполагаемое вмешательство России в выборы в США, которое опровергают в Москве, а также слухи о "связях Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.