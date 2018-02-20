Минюст США создаст рабочую группу по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Минюст США создает рабочую группу по кибербезопасности, которая, в частности, займется вопросами критически важной инфраструктуры, выборов и экстремистской идеологии, говорится в заявлении министерства.

"Генпрокурор (Джефф Сешнс — ред.) потребовал от рабочей группы в приоритетном порядке изучать попытки по вмешательству в наши выборы, попытки вмешательства в нашу критически важную инфраструктуру, использование интернета для распространения идеологии насилия и вербовки сторонников, массовое хищение корпоративной, правительственной и частной информации", — говорится в заявлении.

Кроме того, приоритеты будут включать "массовое использование компьютеров и другой технологии для нанесения вреда американским гражданам и бизнесу".

В рабочую группу войдут представители подразделений минюст, включая криминальное, отдел по национальной безопасности, представители ФБР, службы маршалов, антинаркотического ведомства DEA и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.