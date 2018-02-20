МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Варшаве 27-летний гражданин Польши избил двух украинцев из-за их национальной принадлежности. Об этом сообщает интернет-портал Onet.pl.

Инцидент произошел в автобусе. Когда украинцы входили в салон транспортного средства, одного из них толкнул местный житель.

"После того как автобус начал движение, тот же мужчина подошел и набросился на них, стал наносить удары кулаками по голове", — рассказали в правоохранительных органах.

По данным полиции, во время драки поляк оскорблял жителей Украины из-за их национальной принадлежности. Кроме того, мужчина потребовал от украинцев покинуть Польшу.

На ближайшей остановке поляк вышел из автобуса. Пострадавших доставили с синяками и порезами головы в больницу.

Полиция уже задержала нападавшего. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинско-польские отношения в последнее время стали достаточно напряженными. Увеличилось количество потасовок на фоне межнациональной розни. Нередки случаи осквернения польских памятников на Украине и украинских в Польше.

Отношения Варшавы и Киева осложняются разногласиями по историческим вопросам. Польша крайне негативно относится к Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*, так как считает их ответственными за Волынскую резню. Украина называет лидеров организации Степана Бандеру и Романа Шухевича национальными героями и борцами за независимость.

В феврале президент Польши Анджей Дуда подписал "антибандеровский" закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Киев считает этот документ "необъективным" и "категорически неприемлемым".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.