США могут ввести санкции против россиян из "списка Мюллера"

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера", рассказала представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в рамках регулярного брифинга для журналистов.

"Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность", — ответила она на вопрос журналистов, будут ли санкции в ответ на "список Мюллера".

Спецпрокурор США Мюллер ранее официально обвинил 13 граждан России и три российские компании в "сговоре против США" и "мошенничестве". В список попали Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Президент США Дональд Трамп после этого вновь опроверг сговор с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения, отметил, что Вашингтон так и не предоставил доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.