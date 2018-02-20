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Christie's в Лондоне представил коллекцию Рокфеллеров эстимейтом в $500 млн

23:0120.02.2018
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАукцион. Архивное фотоАукцион. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЛОНДОН, 20 фев – РИА Новости, Мария Табак. Коллекция американских супругов-миллиардеров Дэвида и Пегги Рокфеллеров, в состав которой входят работы Клода Моне, Эдуарда Мане и Пабло Пикассо, обещает стать самым значимым благотворительным аукционом в истории, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы Christie's по Америке Джонатан Ренделл.

Во вторник в лондонском отделении аукционного дома состоялась торжественная презентация коллекции. Самые ценные экспонаты коллекции можно будет увидеть в британской столице до 8 марта, а торги пройдут в Нью-Йорке с 7 по 11 мая.

Роскошь и благотворительность

"Эту коллекцию начала собирать еще мать Дэвида Рокфеллера в начале 1900-х годов, в ее собрание входили, в том числе, наполеоновский сервиз и одна из маленьких работ Моне. Но большая часть произведений была куплена Дэвидом и Пегги уже позднее, после их свадьбы в начале 1940-х годов. В 1960-е годы они покупали очень много, а последние вещи были куплены незадолго до кончины Дэвида", — сказал Ренделл.

Ренделл отметил, что Дэвид и Пегги Рокфеллеры, принадлежавшие к третьему поколению могущественной династии, интересовались, главным образом, двумя основными направлениями искусства: европейским искусством 19 и 20 века, преимущественно, импрессионизмом и постимпрессионизмом, и американским искусством. При этом, отметил Ренделл, при выборе произведений для коллекции Рокфеллеры руководствовались советами ведущих специалистов.

"Еще они оба любили керамику и использовали во время торжественных ужинов. Они использовали абсолютно все, что вы видите сейчас", — отметил замглавы Christie's.

"Интересно, что все лоты – качественные, но при этом стоят они по-разному. Некоторые можно приобрести за 300-400 долларов, тогда как другие, я надеюсь, будут проданы за сто миллионов долларов. И все вырученные средства – сто процентов – пойдут на поддержку десяти благотворительных организаций, которые Дэвид и Пегги Рокфеллеры поддерживали всю жизнь — культурных, медицинских, образовательных, экологических", — сказал он.

Среди благотворительных организаций значится нью-йоркский музей современного искусства. Продажа коллекции осуществляется в соответствии с пожеланием Дэвида Рокфеллера, скончавшегося год назад в возрасте 101 года, пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительные цели.

Иностранные ценители

Интерес к коллекции большой, в том числе, и со стороны российских потенциальных покупателей, отметил Ренделл.

"Мы получаем немало запросов от россиян, в основном, тех, кто живет за пределами России. Вообще российский рынок то затихает, то оживает. И Лондон для нас – ключевое место с точки зрения российского и европейского рынка, все охотно приезжают в Лондон, Нью-Йорк на данный момент не так значим, но это может измениться, посмотрим. Важнейший рынок для нас сейчас – Китай, 35% наших покупателей проживают на основной территории этой страны", — сказал он.

История лотов

"За каждой из работ стоит история. Например, "Девочка с корзинкой цветов" раньше находилась в коллекции Гертруды Стайн", — рассказал РИА Новости, в свою очередь, биограф семьи Рокфеллеров Питер Джонсон.

Упомянутый Ренделлом сервиз принадлежал императору Наполеону, который в 1814 году забрал его с собой в изгнание на остров Эльбу.

Среди топ-лотов коллекции – "Кувшинки" Моне, "Девочка с корзинкой цветов" Пикассо и "Лежащая одалиска с магнолиями" Анри Матисса. Эстимейты этих трех работ предоставляются по запросу. Оценочная стоимость всей коллекции, состоящей из сотен лотов, составляет порядка 500 миллионов долларов и может стать самой высокой выручкой за отдельную частную коллекцию в истории аукционного дома.

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