Нетаньяху обвинил Аббаса в бегстве от мира и спонсировании терроризма

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинского лидера Махмуда Аббаса, выступавшего во вторник в Совете Безопасности ООН, в "бегстве от мира" и финансировании терроризма.

В Нью-Йорке Аббас призвал к созыву международной конференции для создания нового многостороннего механизма ближневосточного урегулирования взамен многолетней американской монополии на посредничество, о безальтернативности которой говорит Израиль.

"Аббас не сказал ничего нового. Он продолжает бежать от мира и продолжает платить террористам и их семьям 347 миллионов долларов (в год — ред.)", — говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его пресс-службой.

Согласно данным, которыми оперируют власти Израиля, ежегодные выплаты семьям палестинцев, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства, составляют порядка 7% бюджета Палестинской национальной администрации.

Сами палестинцы трактуют эти расходы, распределяемые между 35 тысячами семей, как помощь жертвам оккупации. Израиль, с которым в этом вопросе солидарны США, видит в них оправдание террора и материальный стимул к его продолжению.

В спонсировании террора палестинские власти обвинил и министр обороны Израиля Авигдор Либерман, сравнивший Аббаса с доктором Джекилом и мистером Хайдом.

"Доктор Аббас и мистер Абу Мазен (псевдоним Аббаса), мы все знаем, кто вы. Одной рукой вы выплачиваете деньги террористам, которые действуют против Израиля, а другой — требуете признания в ООН", — написал он в микроблоге в Twitter.