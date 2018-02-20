Попытка развязать бои: в ДНР высказались о законе о реинтеграции Донбасса

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции — это попытка развязать боевые действия в Донбассе, заявила журналистам во вторник и. о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он вступает в силу в день его опубликования. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Подписание президентом Украины закона "о реинтеграции" — это подтверждение приверженности властей Киева военному решению конфликта в Донбассе. Этот нормативный акт является ничем иным, как попыткой правового оправдания использования армии против народа Донбасса в прошлом и для развязывания полномасштабных военных действий в будущем", — сказала Никонорова.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.