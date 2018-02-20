Постпред Израиля в ООН назвал Аббаса "проблемой" в урегулировании кризиса

ООН, 20 фев — РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Данни Данон назвал главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса проблемой для ближневосточного урегулирования.

Израильский дипломат заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, в котором принял участие Аббас.

Аббас выступил на заседании третьим — после генерального секретаря ООН и спецкоординатора по ближневосточному урегулированию. Четвертым, согласно списку участников, выступал постпред Израиля. Однако Аббас, закончив речь, покинул зал Совета, не выслушав Данона. Представитель Израиля обратил внимание СБ ООН на то, что Аббас "выложил требования и ушел".

"Вы ясно дали понять своими словами и действиями, что вы больше не являетесь частью решению. Вы являетесь проблемой", — адресовал он свои слова ушедшему Аббасу.

"Вы только что выступили перед членами Совета Безопасности и говорили о своей приверженности миру. Вы часто так делаете на международных площадках, но в обращении к своему народу, вы даете совершенно иной посыл", — заявил Данон. По его словам, лидеры Палестины поощряют терроризм и только в прошлом году выплатили террористам 345 миллионов долларов "за убийство невинных израильтян".