МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Тела 45 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Иране, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на местных чиновников.

Ранее сообщалось об обнаружении тел 30 погибших.

Работы по поиску и извлечению тел погибших проходят на высоте в 4,5 тысячи метров, они значительно затрудняются тем, что высота снежных покровов составляет около 2 метров. На месте крушения работают более 100 спасателей, в поиске также задействованы семь вертолетов.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в минувшее воскресенье пропал с радаров примерно через 50 минут после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту было 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.