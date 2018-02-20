Американцы считают Россию и КНДР "главными врагами" США, показал опрос

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американцы считают "главными врагами" своей страны Россию и КНДР, свидетельствуют данные центра исследования общественного мнения Gallup International.

По данным центра, 51% опрошенных американцев проголосовали за Северную Корею, когда их спросили, кто является главным врагом США.

По словам экспертов центра, отношения между США и КНДР были напряженными на протяжении десятилетий, но обострились они в 2017 году, когда Пхеньян начал проводить испытания баллистических ракет.

Второе место заняла Россия с 19% голосов. Эксперты центра считают, что это объясняется "вмешательством России" в выборы президента США, которое якобы произошло в 2016 году.

На третьем месте оказался Китай с 11% респондентов, за ним следует Иран с 7%.

Сообщается, что в 2016 году только 16% опрошенных назвали КНДР "главным врагом" США, в то время как Россию упомянули 15%.

Опрос был проведен в период с 1 по 10 февраля 2018 года путем телефонных звонков на домашние и мобильные номера случайно подобранных людей старше 18 лет. В опросе приняли участие 1044 американца.