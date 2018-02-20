Госдолг Украины преодолел отметку в два триллиона гривен

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Государственный долг Украины превысил два триллиона гривен, заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз во время ежегодного публичного отчета. Текст доклада приводится на официальном сайте ведомства.

"Государственный гарантированный долг, на самом деле, уже достигает триллионов. На сегодня, а именно по состоянию на первое января 2018 года, он составил немногим больше двух триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен (около 79 миллиардов долларов — Прим. ред.)", — отметила Слюз.

В январе 2017 года госдолг Украины составлял 1,6 триллиона гривен, добавила председатель Госказначейства.

Ранее сообщалось о том, что этот показатель преодолел отметку в 76 миллиардов долларов.

При этом в конце 2017 года бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов назвал официальную информацию о размере государственного долга "неприкрытой ложью". По словам Арбузова, при оценке суммы госдолга не учитывается множество финансовых показателей, например, таких как выплаты после реструктуризации еврооблигаций.