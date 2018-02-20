В ЛНР и ДНР прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики раскритиковали подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса, назвав документ запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе.

"Этот закон не спасет Порошенко и Турчинова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. — Прим. ред.) от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением", — говорится в заявлении исполняющего обязанности министра иностранных дел ЛНР, полпреда самопровозглашенной республики на переговорах в Минске Владислава Дейнего.

Принятие и подписание закона он назвал "очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса".

Такую же позицию озвучил и полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин. Он отметил, что уже почти четыре года Киев "ведет полномасштабные военные действия против гражданского населения и территорий, которые по-прежнему называет своими", а теперь сможет применять против жителей ЛНР и ДНР армию.

Содержание закона

Порошенко подписал документ в ходе заседания военного кабинета. В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

Критика документа

При этом на самой Украине документ сталкивался с постоянной критикой еще до его одобрения в Раде. Так, "Оппозиционный блок" пытался отменить закон, но это предложение поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявлял, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта.

В ДНР и ЛНР неоднократно отмечали, что он нарушает Минские соглашения и развязывает руки военным.

Глава российского МИД Сергей Лавров на прошлой неделе назвал документ "законом о дезинтеграции", направленным против логики Минских соглашений.