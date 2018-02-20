Россия готова к встрече глав МИД "нормандского формата", заявил Карасин

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (40)

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия готова к участию во встрече глав МИД "нормандского формата", но ждет конкретных соображений на этот счет от партнеров по "четверке", заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Ранее Климкин заявил, что главы МИД "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) якобы договорились провести встречу в ближайшее время.

"Мы были готовы к встрече с Мюнхене (на полях Мюнхенской конференции по безопасности — ред.) на министерском уровне, но она в силу каких-то причин не состоялась. Мы будем готовы и к новой встрече и ждем от наших партнеров по "нормандскому формату" конкретных соображений по этому поводу", — сказал Карасин РИА Новости.

Ранее представитель МИД ФРГ сообщал РИА Новости, что проведение министерской встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на полях конференции по безопасности в Мюнхене "не состоится исключительно по причинам плотного графика участников".